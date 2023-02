José Morais na lista para comandar a seleção iraniana

Técnico do Sepahan lidera a liga e é dado pela Imprensa local como um forte candidato à seleção.

O último selecionador do Irão era português; o próximo selecionador do Irão... pode ser português. De acordo com a Imprensa local, José Morais é um dos nomes mais fortes na lista da federação iraniana para suceder a Carlos Queiroz, que deixou a seleção persa após a eliminação na fase de grupos do Mundial e assumiu o Catar.

O técnico, de 57 anos, comanda o Sepahan desde o início da época e, decorridas 18 jornadas, lidera o campeonato iraniano, em igualdade pontual com o Persepolis e com mais três pontos que o Esteghlal de Ricardo Sá Pinto.

Segundo a Imprensa do Irão, a federação ainda não decidiu se prefere um treinador local ou estrangeiro para assumir a seleção; caso se decida pela segunda opção, José Morais concorre com o espanhol Paco Jémez, que assumiu o comando do Tractor (onde orienta o médio luso Ricardo Alves) em dezembro, somando quatro vitórias nas sete partidas disputadas para a liga desde então.