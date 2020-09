José Morais leva Jeonbuk à final da Taça da Coreia do Sul

A equipa orientada pelo português bateu o Seongnam por 1-0

O Jeonbuk, equipa treinada pelo português José Morais, qualificou-se hoje para a final da Taça da Coreia do Sul de futebol, ao vencer em casa o Seongnam, por 1-0.

Um golo do brasileiro Gustavo, aos dez minutos, 'carimbou' a passagem da equipa à final da Taça sul-coreana, na qual encontrará o vencedor da meia-final entre o Ulsan e o Pohang, cujo jogo ainda decorre.

Na última época, já sob o comando de José Morais, o campeão sul-coreano tinha sido afastado ainda nas rondas preliminares da competição, logo na primeira eliminatória em que entrou, a quarta.

No campeonato, o Jeonbuk enfrenta as cinco jornadas da fase final, de atribuição do título, no segundo lugar, a dois pontos do líder Ulsan.