José Morais foi anunciado esta quinta-feira no Sepahan, do principal campeonato do Irão

O treinador português, de 56 anos, esteve a passada época no Al Hilal, na Arábia Saudita, assinou por três temporadas.

Morais junta-se assim a Sá Pinto, contratado pelo Esteghlal, campeão do Irão na última temporada.