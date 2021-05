José Morais empata no segundo jogo no Al Hilal, mas mantém liderança isolada

O treinador português havia-se estreado no comando técnico com uma goleada por 5-1.

O Al Hilal, treinado pelo português José Morais, empatou esta sexta-feira 1-1 na receção ao Al Batin, em encontro da 26.ª jornada da Liga saudita, mas mantém a liderança isolada.

Depois de se ter estreado no comando técnico com uma goleada por 5-1, no terreno do Al-Shabab, na última ronda, o técnico luso viu a sua equipa adiantar-se no marcador através do francês Bafetimbi Gomis, aos 19 minutos, uma vantagem anulada ainda na primeira parte, por intermédio de Rayhi (29).

O ponta de lança gaulês podia assegurado o triunfo para o campeão em título, que hoje teve de início os antigos jogadores do Sporting Luciano Vietto e Andre Carrillo, que também representou o Benfica, já em tempo de compensação, mas não conseguiu converter a grande penalidade de que dispôs.

O Al Hilal lidera, com 52 pontos, mais quatro do que o Al Shabab, segundo colocado, e mais seis do que Al Ittihad, terceiro, e menos um jogo. O Al Batin é 13.º, com 30.