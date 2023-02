José Morais e Sá Pinto firmes na luta pelo título

Sepahan, de José Morais, lidera o campeonato iraniano. Esteghlal, de Sá Pinto, está em terceiro lugar.

José Morais manteve-se na liderança do campeonato do Irão após o seu Sepahan ter vencido (1-0) na casa do Foolad, com um autogolo de Nejad aos 48".

A equipa orientada pelo português tem mais três pontos do qu Persepolis - que tem menos um jogo - e Esteghlal, a formação de Ricardo Sá Pinto que, esta terça-feira, venceu o Naft M.I.S por 3-1 para manter impactas as aspirações ao título.