José Morais despede-se do Jeonbuk com vitória sobre Vítor Pereira

O treinador português, de 55 anos, já disse que está de saída da Coreia do Sul e que é sua vontade vir a treinar em Portugal.

O Jeonbuk, de José Morais, despediu-se esta sexta-feira da Liga dos Campeões Asiática com uma vitória (2-0) frente ao Shanghai SIPG, do também técnico português Vítor Pereira, já apurado para os oitavos de final.

A última jornada da fase de grupos, a decorrer em Doha, no Catar, permitiu a José Morais, que esta época levou o Jeonbuk a mais um título na liga sul-coreana, despedir-se com um triunfo da equipa que orientou nas duas últimas épocas.

O treinador português, de 55 anos, já disse que está de saída da Coreia do Sul e que é sua vontade vir a treinar em Portugal.

"No início da próxima temporada, se eventualmente existir alguma oportunidade e abertura para que eu possa treinar em Portugal, sim, terei muito gosto e aproveitarei a oportunidade", disse em novembro José Morais à agência Lusa.

A ronda, com os japoneses do Yokohama Marinos (13 pontos) e os chineses do Shanghai SIPG (nove) já apurados, serviu apenas para cumprir calendário, e José Morais conseguiu a vitória no jogo desta sexta-feira com um bis de Cho Kyu-Sung, aos 16 e 32 minutos.

No jogo, Vítor Pereira não teve alguns dos principais jogadores, nomeadamente os estrangeiros Óscar ou Ricardo Lopes, no banco, enquanto Hulk - que saiu aparentemente em conflito com o treinador no jogo com o Yokohama - voltou a nem estar entre os suplentes.