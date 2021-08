José Gomes: "Vou tentar ajudar como parte da minha família que são"

Treinador português assumiu o comando técnico do Al Tawoon pela terceira vez.

José Gomes foi no domingo oficializado como treinador do Al Tawoon. Esta será a terceira passagem do treinador português pelo emblema da Arábia Saudita.

Citado pela sua assessoria de Imprensa, José Gomes fala do Al Tawoon como sendo "parte da família" e garante que fará o possível para ajudar mais uma vez o clube.

"O Al Taawon foi o meu primeiro clube na Arábia Saudita e estou muito agradecido a todos eles. A minha relação com as pessoas do clube é magnífica, por isso vou tentar ajudá-las como parte da minha família que são. Esta é a terceira vez que me convidam a juntar-me à equipa, o que significa que me apreciam tanto quanto eu os aprecio. Sei que vou encontrar um ambiente de trabalho imbatível", afirmou.