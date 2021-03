José Gomes revoltado e aos gritos na sala de imprensa: "Nós merecemos respeito"

Técnico português José Gomes protestou com a arbitragem após a sua equipa, o Almería, empatar este sábado.

O técnico português José Gomes deu declarações bastante contundentes após a sua equipa, o Almería, empatar na receção ao Leganés (1-1), para o segundo escalão do campeonato espanhol. O treinador queixou-se do árbitro López Toca e de Sagués Oskoz (no VAR).

"Em Portugal dizemos que se não sentimos não somos filho de boa gente. E eu sou filho de gente boa ", começou a falar, antes de criticar a arbitragem aos gritos. "Estou aborrecido! Nós merecemos respeito! Há que trabalhar este gente que trabalha muito", disse em alto tom.

O golo do empate do Leganés surgiu aos 99 minutos, após um penálti que o treinador português contestou com veemência. Na classificação, o Almería, que não vence há três jornadas, é terceiro, com 57 pontos e mais um jogo disputado do que o Maiorca, segundo, com os mesmos 61 pontos do líder Espanhol, enquanto o Leganés é quarto, com 54.