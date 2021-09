José Gomes estreia-se com empate no campeonato da Arábia Saudita

José Gomes, treinador do Al Taawon

Redação com Lusa

Técnico português começou por festejar o golo inaugural, mas viu o Al Taawon desperdiçar a oportunidade de somar três pontos e ficar em zona mais confortável da tabela

O treinador José Gomes, de regresso aos sauditas do Al Taawon, não conseguiu, este domingo, mais do que um empate na sua estreia à quarta jornada da prova, pelo que equipa manteve-se no 14.º lugar e em zona de descida.

A jogar em casa, o Al Taawon entrou melhor e inaugurou o marcador logo aos nove minutos, por intermédio do camaronês Leandre Tawamba, mas o médio brasileiro Paulinho empatou, aos 63, para o Al-Ahli Jeddah, nono classificado.

Em situação idêntica ao Al Taawon está o Al-Hazem, treinado por Hélder Cristóvão, com os mesmos dois pontos em quatro jornadas e no 15.º lugar no campeonato saudita.

A equipa somou a segunda derrota em quatro jogos, com a agravante de não ser capaz de anular uma desvantagem frente a um adversário, o Al-Shabab (10.º), reduzido a 10 jogadores, desde os 42 minutos, por expulsão de Paulinho, antigo médio do Boavista.

O homem do jogo foi o internacional nigeriano Ighalo, por ter bisado com golos aos três e aos 87 minutos, num encontro em que Strandberg falhou uma grande penalidade para a equipa de Hélder Cristóvão, aos 60.