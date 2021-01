José Gomes destaca "rigor tático" do Almería na goleada sobre o Alavés

José Gomes, treinador português do Almería

Redação com Lusa

Almería bateu o emblema primodivisionário por 5-0 e garantiu a passagem aos "oitavos" da Taça do Rei.

O treinador português do Almería, José Gomes, que conduziu este sábado a equipa do secundo escalão aos "oitavos" da Taça do Rei, após vencer o Alavés por 5-0, destacou a organização da sua equipa durante todo o encontro.

Segundo o técnico luso, "a ordem e o rigor tático" ao longo dos 90 minutos foram a chave do sucesso do Almería, vincando que os seus jogadores foram "muito competentes e organizados".

José Gomes realçou que a expulsão de Tomás Pina, do Alavés, aos 34 minutos, mudou o perfil do jogo, mas considerou que, mesmo enquanto ambas as equipas tinham 11 elementos, o Almería esteve melhor, pelo que foi um justo vencedor da eliminatória.

"Seguimos a nossa ideia de jogo, temos treinado as movimentações da equipa e conseguimos construir boas jogadas dentro do nosso processo de jogo", sublinhou, apelando aos atletas para manterem "a mesma humildade" nos próximos desafios.

O Almería, atual terceiro classificado da II Liga espanhola, não chegava aos oitavos de final da Taça do Rei desde 2014/15, tendo como melhor prestação a presença nas meias-finais em 2010/11.