José Fonte sai em defesa de Galtier: "Sempre foi respeitoso com os jogadores"

Em causa o escândalo que se abateu sobre o atual treinador do PSG, que orientou Fonte durante três anos no Lille e foi acusado de ter proferido frases racistas e discriminatórias quando treinava o Nice, no verão de 2021.

José Fonte, central português do Lille, saiu na quarta-feira em defesa de Christophe Galter, atual treinador do PSG e que foi acusado por Julien Fournier, antigo diretor desportivo do Nice, de ter proferido frases racistas e discriminatórias no verão de 2021, quando treinava o clube.

"Em três anos de trabalho com o senhor Galtier, ele sempre foi próximo dos seus jogadores e, acima de tudo, muito respeitoso. É perturbador ler algumas das notícias que saíram hoje. Só tenho coisas boas a dizer sobre este homem", garantiu o internacional português, de 39 anos, numa "história" do Instagram.

Recorde-se que Fournier acusou Galtier de ter dito que a equipa do Nice não podia "ter tantos negros e muçulmanos", devido a não corresponder "à cidade ou ao que as pessoas pediam".

Em resposta, o técnico, que já terá recebido milhares de ameaças de morte, recebendo proteção privada do PSG, desmentiu veementemente as acusações através do seu advogado, que garantiu que vai apresentar queixa.

De resto, vários jogadores já saíram em defesa de Galtier, entre os quais José Fonte e Burak Yilmaz, que foram ambos treinados pelo treinador francês aquando da sua passagem pelo Lille, entre 2017 e 2021.