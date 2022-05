José Fonte renova pelo Lille: "Feliz por contribuir para escrever lindas páginas na história do clube"

José Fonte vai continuar mais uma época a capitanear a equipa do Lille

José Fonte, capitão do Lille, prolongou o seu contrato com o clube francês por mais um ano, preparando-se para a sua quinta época ao serviço dos buldogues.

"Como sempre disse, a minha prioridade era o Lille. O clube, através do presidente, informou-me da sua intenção de prolongar o meu contrato. Estou feliz com meu desempenho nesta temporada. Joguei todas as partidas, sinto-me bem e estou muito feliz hoje por contribuir para escrever lindas páginas na história do clube", prometeu José Fonte, após a renovação do contrato.

O defesa central internacional luso, de 38 anos, enalteceu ainda a cidade de Lille, a boa relação que mantém com os adeptos e prometeu que vai continuar a dar tudo de si em prol do clube.

O diretor executivo do Lille, Olivier Létang, não poupou elogios a José Fonte na hora da renovação do contrato, lembrando que o jogador português participou em todos os jogos esta época e que é o único futebolista das cinco grandes Ligas europeias a alcançar esse feito.

"Queremos mais sede de vitória, mais solidariedade, mais espírito de sacrifício, mais exigência na próxima época, razão pela qual foi nosso desejo estender o contrato do nosso capitão. Estamos, portanto, muito felizes em anunciar que José continuará no Lille em 2022/2023", salientou.