Defesa-central português termina contrato com o Lille no final da temporada.

Figura do Lille, José Fonte termina contrato no final da temporada e o capitão do campeão francês pretende definir o futuro com antecedência.

"Preciso saber se o clube quer continuar comigo. Tenho de conversar com a minha família e planear a carreira. É uma situação que quero resolver em janeiro, no máximo em fevereiro. Quero jogar mais uma época", disse o central, de 37 anos.