José Fonte marca no empate do Lille, de Paulo Fonseca, frente ao Rennes

O central português abriu o marcador aos 16 minutos, num jogo em que foi titular juntamente com Tiago Djaló e André Gomes.

O Lille, orientado por Paulo Fonseca, empatou este domingo na receção ao Rennes (1-1), em jogo da 14.ª jornada da Ligue 1.

José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes (saiu aos 44 minutos) foram titulares e o veterano central português, aos 16 minutos, foi mesmo quem abriu o marcador, aproveitando uma falha de Steve Mandanda, guarda-redes adversário.

A resposta do Rennes chegou na segunda parte (58'), com Benjamin Bouregard, de grande penalidade, a repor a igualdade, que prevaleceu até ao final, apesar da expulsão do colega Birger Meling, aos 90 minutos.

O Lille mantém-se desta forma muito perto dos lugares europeus do campeonato francês, ocupando o oitavo lugar, com 23 pontos - está a quatro do Lorient, quinto - ao passo que o Rennes continua no pódio da Ligue 1 - terceiro, com 28.

