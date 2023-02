José Fonte encara jogo frente ao PSG e atira: "Há uma história entre nós..."

Com o primeiro jogo da segunda volta da Ligue 1, em casa do PSG, na mira, o central português recordou a goleada que o Lille, treinado por Paulo Fonseca, sofreu frente ao campeão francês em agosto (1-7).

José Fonte, central do Lille, garantiu esta sexta-feira que a equipa treinada por Paulo Fonseca está preparada para fazer boa figura na visita ao PSG, no domingo, recordando a pesada goleada que os "dogues" sofreram na receção ao campeão francês, em agosto do ano passado (1-7), na terceira jornada da Ligue 1.

"Acabámos de ter uma boa prestação contra o Estrasburgo (2-0) e treinámos bem. Obviamente que estamos conscientes de que é um jogo muito difícil, mas estamos a preparar-nos para ele. Em agosto não tivemos um bom desempenho, mas muitas coisas mudaram e claro que queremos fazer muito melhor", vincou, em conferência de imprensa.

"Temos o desejo de ganhar pontos, de lutar e fazer um desempenho excecional, porque só assim se pode ganhar contra o PSG. Há uma história entre nós que mostra que, contra o Lille, o PSG dá sempre um pouco mais. Eles perderam três jogos, não está a correr bem com os adeptos, por isso temos de nos concentrar no nosso trabalho, isso é o mais importante. Vai ser um jogo quente, mas queremos que seja assim. O futebol é isto, intensidade", acrescentou o veterano português, de 39 anos.

Fonte abordou ainda o perigo que vai representar Kylian Mbappé para a sua baliza, dizendo que será preciso o Lille ter cuidado com os contra-ataques do PSG, devido à rapidez do avançado francês.

"Quando se joga contra um avançado que é talvez o mais rápido do futebol mundial, é preciso ter sempre um pouco mais de cuidado quando se ataca. Temos de nos certificar que estamos bem posicionados. O perigo está sempre nas transições, é preciso comunicarmos para termos a vantagem [nesses lances]", referiu.

Em jeito de conclusão, o experiente defesa deu o seu parecer quanto ao momento negativo que o gigante parisiense atravessa - três derrotas consecutivas em todas as competições - mostrando confiança no trabalho de Christophe Galtier, seu antigo treinador no Lille.

"Se há alguém com experiência, é ele. Ele é um grande treinador e é alguém que pode encontrar a solução e trazer algo para a mesa. Tenho muito respeito e admiração por ele, mas espero que tenha dificuldades neste jogo, porque queremos ganhar. Amigos somos depois, agora são negócios!", rematou Fonte.

O Lille visita o reduto do PSG no domingo (12h00), em jogo da 24.ª jornada da Ligue 1. O PSG ocupa a liderança isolada do campeonato, com 54 pontos, ao passo que o Lille segue na quinta posição, com 41.