"José Fonte é um exemplo, nunca vi nada igual", elogia treinador do Lille

José Fonte, defesa do Lille

Central da Seleção Nacional foi totalista nos 38 jogos da equipa gaulesa já disputados em 2021/22

A caminho dos 39 anos, José Fonte, dono e senhor de um lugares na defesa do Lille, tem encantado Jocelyn Gourvennec. O treinador da equipa dos dogues realçou o compromisso e a dedicação, e a influência no coletivo, do internacional português.

"É um exemplo. Nunca vi igual na minha carreira. Ele não perde um treino, um jogo. A sua exemplaridade contagia o grupo e melhorou com os anos. É um competidor", afirmou o técnico, durante a conferência de Imprensa de antevisão do encontro com o Chelsea (segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões).

Esta época, José Fonte participou em todos os 38 jogos já disputados pelos dogues, ao longo dos 90 minutos, pelo que é totalista na equipa gaulesa.

Enquanto o central será, eventualmente, titular no setor mais recuado contra o clube da Premier League, o intermédio terá a ausência de Renato Sanches, por causa de lesão, algo que Gourvennec fez questão de lamentar. "Preferíamos tê-lo, mas temos diferentes opções possíveis", denotou o treinador do Lille.

O emblema francês tem uma desvantagem de dois golos (2-0) frente ao Chelsea. A segunda mão está agendada para esta quarta-feira, em Stamford Bridge.