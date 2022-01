José Bica, goleador português da formação do Lille, assina primeiro contrato profissional

Avançado saiu do Chaves em 2020 e, nas duas últimas épocas, jogou na equipa de juniores e na equipa B do campeão francês

José Bica, avançado português de 18 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Lille. O português ficou ligado até 2023 com o clube gaulês, num acordo válido a partir do próximo verão.

Bica saiu do Chaves no verão de 2020 e, nestas duas últimas épocas, atuou na equipa de juniores e na equipa B do atual campeão gaulês. Na atual edição da Youth League, somou três golos em seis partidas.

O jogador já treinou várias vezes com a equipa principal e já foi, até, convocado para encontros da formação A do Lille, quer em 2020/2021, quer em 2021/2022.

"Desde que pus os pés aqui no Lille, onde fui muito bem recebido, sinto-me em casa. Foi o clube que me deu oportunidade. Estou feliz por poder assinar o meu primeiro contrato profissional", afirmou, em declarações ao site do Lille.