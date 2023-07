José Alexandre Bruno, antigo adjunto de Lage, morre na Nigéria

José Alexandre Bruno representou o Benfica entre 2005 e 2010, exercendo funções de adjunto de Bruno Lage e António Bastos Lopes.

José Alexandre Bruno, treinador português que se encontrava a trabalhar na Nigéria, morreu na terça-feira, aos 48 anos, de forma súbita, segundo o Diário de Notícias.

O técnico representou o Benfica entre 2005 e 2010, sendo adjunto de Bruno Lage e António Bastos Lopes nos iniciados e juvenis das águias. Entre 2019 e 2021, foi coordenador do clube em Kharkiv, na Ucrânia, para além de ter estado envolvido em "projetos internacionais" dos encarnados na Escócia, Irlanda e Suíça.

Os encarnados já reagiram à morte do treinador com uma nota de pesar, na qual endereçam "as mais sentidas condolências" à família e amigos.

Desde o ano passado que José Alexandre Bruno integrava os escalões de formação da seleção da Nigéria, tendo passado também pelo Estoril, Moitense e União de Santiago.