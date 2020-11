Jorvan Vieira e João Silvano treinam o Étoile du Sahel

Técnico luso-brasileiro, de 67 anos, e o seu jovem adjunto (33 anos), assinaram até junho pelo clube tunisino, depois de em 2018/19 terem representado o Ismaily no Egito

Jorvan Vieira, cuja carreira de treinador foi quase toda realizada em países do Magreb e do Médio Oriente, tendo sido em 1994/95 assistente de Paco Fortes no Farense, assinou contrato com o Étoile do Sahel.

O técnico de 67 anos, assim como o seu adjunto João Silvano, de 33 anos e que já acompanhara no Ismaily (Egito) e no Al-Ittihad (Emirados Árabes Unidos), ficam ligados ao emblema tunisino até junho do próximo ano.

Nascido no Brasil, onde jogou no Vasco da Gama, Botafogo e Portuguesa do Rio de Janeiro, Jorvan Vieira, de 67 anos, tem também nacionalidade portuguesa e marroquina, por via do pai e da esposa, respetivamente. O seu adjunto trabalhara antes no V. Setúbal.