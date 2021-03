Jornal italiano aponta três nomes de peso ao lugar de Paulo Fonseca na Roma

Permanência do treinador português na próxima época não é certa, explica a Gazzetta dello Sport.

O futuro de Paulo Fonseca no comando técnico da Roma está dependente da eventual qualificação para a Liga dos Campeões 2021/22, escreve a Gazzetta dello Sport, que refere que o emblema "giallorosso" já tem três nomes em agenda para a eventual sucessão do português.

De acordo com o prestigiado diário italiano, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri são os nomes que reúnem maior consenso caso Fonseca deixe o leme romano. Tratam-se de dois treinadores conceituados na esfera do futebol italiano, com títulos no currículo, sendo que, no caso de Allegri, há um obstáculo que se prende com a possibilidade de fazer exigências financeiras avultadas.

O terceiro nome é Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, da Alemanha.

Paulo Fonseca, por sua vez, continua a ver o seu nome associado ao Nápoles e ao... Benfica.

A Roma ocupa o sexto posto da Serie A, com 50 pontos, menos cinco do que a Atalanta, a última equipa em posição de apuramento para a Champions.