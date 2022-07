Jorge Paixão no Kuwait: "Fora de Portugal tenho outras condições financeiras"

Objetivo é devolver o Yarmouk ao primeiro escalão do país

O treinador Jorge Paixão chegou a acordo com o Yarmouk, do Kuwait, para orientar o clube durante esta época que agora se inicia. O português viaja na segunda-feira para aquele país do Médio Oriente e consigo leva Daniel Faria (adjunto), Miguel Bragança (preparador físico) e Ricardo Martins (fisioterapeuta), que vão compor a equipa técnica com mais dois técnicos locais.

O Yarmouk desceu na época passada ao segundo escalão do Kuwait e, agora, vai tentar regressar à I Liga. "O objetivo do clube é regressar o mais rapidamente possível ao primeiro escalão. Eu tinha um convite do Rayon [Ruanda] onde tinha estado na época passada, mas achei este convite mais aliciante e rapidamente aceitei", afirmou Jorge Paixão a O JOGO.

"Já tinha estado num outro país do Médio Oriente, mais concretamente o Catar. No total já trabalhei em três continentes e o que posso dizer é que gosto de trabalhar fora. Por um lado, porque tenho condições financeiras que em Portugal não consigo ter. Por outro, porque concilio o trabalho com o gosto de viajar e de conhecer diferentes culturas. Isso torna-me uma pessoa melhor e é uma das coisas boas que o futebol me tem dado na vida", acrescentou o treinador.