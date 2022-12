Notícia em Espanha: Jorge Mendes já estabeleceu preço por Félix e Atlético de Madrid concorda

Internacional português deve mesmo abandonar capital espanhola na reabertura do mercado

João Félix deve mesmo abandonar o Atlético de Madrid na reabertura do mercado. Jorge Mendes já estabeleceu o preço do jogador e o clube colchonero está alinhado com o empresário.

De acordo com o AS, chegarão aos gabinetes do Atlético de Madrid propostas na casa dos 100 milhões de euros, um valor que o clube considera justa, pois seria sempre complicado igualar ou superar o investimento de 2019 (120) com um jogador que poucas vezes foi verdadeiramente indiscutível para Diego Simeone.

Manchester United, PSG e Bayern são os clubes mais interessados no concurso do internacional português, que tem sido titular com a seleção no Mundial do Catar.