Jorge Mendes em Barcelona: Di María, Rúben Neves e Trincão entre os nomes em cima da mesa

Imprensa espanhola e italiana dão conta das possíveis pastas a serem tratadas pelo empresário português.

O empresário português Jorge Mendes aterrou na tarde desta quarta-feira em Barcelona, onde, de acordo com a Imprensa espanhola e italiana, irá reunir com a direção do emblema "blaugrana".

Segundo as mesmas informações, Jorge Mendes deverá tratar de várias pastas com o "Barça", nomeadamente a possível colocação de Di María no clube espanhol, bem como o futuro de jogadores como Francisco Trincão, Rúben Neves, Carlos Soler, José Luis Gayà e Nico González.

De recordar que Francisco Trincão é pretendido pelo Sporting, por empréstimo com opção de compra. Já Rúben Neves, do Wolverhampton, poderá rumar ao emblema "culé". Essa operação poderia estar relacionada com a possível saída de Nico González, em que os "wolves" estarão interessados.

Carlos Soler e José Luis Gayà, jogadores do Valência, também estarão em conversações com o Barcelona.