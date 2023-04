Jorge Jesus visado pelo presidente do Flamengo: "Se tivesse esse amor todo..."

Técnico português era pretendido pelo Flamengo. Presidente do clube Rio de Janeiro explicou o porquê do falhanço negocial

Atualmente no Fenerbahçe, Jorge Jesus foi, novamente, pretendido pelo Flamengo. Depois de acertar a saída de Vítor Pereira, o emblema do Rio de Janeiro tentou o regresso do português, mas o negócio falhou. Rodolfo Landim, presidente do clube, explicou o porquê.

"Quero que as pessoas saibam que não foi possível. Ele está a disputar o campeonato dele [na Turquia]. Conversámos por telefone, ele não tem a mínima possibilidade de vir antes do campeonato terminar. E ainda há a disputa da meia-final da Taça da Turquia, que não tem data marcada. A final deve ser agendada para depois de maio. Não há a mínima hipótese", explicou Rodolfo Landim, numa reunião do Conselho Deliberativo do Mengão.

Landim aproveitou ainda para enviar recados na direção do português, que também já tinha sido pretendido pelo Flamengo quando treinava o Benfica, no final do ano de 2021.

"Quando ele quis sair do Flamengo, saiu. Podia também querer sair de lá [da Turquia] e vir para cá, se tivesse essa vontade e esse amor todo pelo Flamengo", lamentou.