Jorge Jesus vence Nuno e Al Hilal segue para as "meias" da Champions árabe

Num jogo entre dois conjuntos sauditas, Jota ficou em branco no Al Ittihad, ao passo que Rúben Neves assistiu o primeiro golo do Al Hilal.

O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus e com Rúben Neves a titular, venceu este sábado por 3-1 em casa do Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo e que teve Jota no onze inicial, passando às meias-finais da Liga dos Campeões árabe.

Num jogo entre dois conjuntos sauditas, o internacional português assistiu o primeiro golo do Al Hilal, aos 14 minutos, marcado pelo sérvio Sergej Milinkovic-Savic, com Salem Al Dawsari a aumentar a vantagem aos 45+3', de penálti.

Na segunda parte, o Al Ittihad reduziu por intermédio de Romarinho, mas o Al Hilal restituiu a vantagem de dois golos aos 70', por Malcom, sendo que Karim Benzema desperdiçou uma grande penalidade oito minutos depois.

Nas "meias" da Champions árabe, a equipa de Jesus e Neves vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os sauditas do Al Shabab e o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, que será disputada no domingo (19h00).