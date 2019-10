"Jorge Jesus? Um técnico de terceiro escalão na Europa chega ao Brasil e faz isto"

Treinador português foi alvo de discussão no canal SporTV e recebeu rasgados elogios.

Jorge Jesus é tema diário nas aberturas dos noticiários desportivos no Brasil e, desta feita, foi alvo de uma extensa discussão no programa "Redação SporTV", do canal brasileiro com o mesmo nome.

"No outro dia perguntei ao Carlos Eduardo Mansur [jornalista] em que prateleira o Jorge Jesus está na Europa. Ele disse que é da terceira. Um técnico de terceiro escalão na Europa chega no Brasil e faz isto... Se eu sou técnico no Brasil, tenho vergonha de sair de casa", começou por atirar o comentador Aydano André Motta, prosseguindo:

"O contrato do Jorge Jesus é até o meio do ano. Acho que fizeram isso a pensar na temporada europeia. Pensando na não permanência, é melhor ir embora no fim do ano que no meio do ano que vem. Porque no meio do ano que vem é a meio da Libertadores, do Brasileirão... O Flamengo tem que resolver no fim do ano se ele [JJ] fica até o fim do ano que vem ou se troca. Imaginam o homem de coragem para pegar no Flamengo depois do Jorge Jesus? Vejam onde está a fasquia", acrescentou Motta.