"Jorge Jesus transmitia-nos que era o melhor treinador do mundo e que inventou o futebol"

Defesa-esquerdo do Flamengo volta a deixar rasgados elogios ao treinador português, com quem trabalhou no "Mengão".

Filipe Luís, defesa-esquerdo do Flamengo, já elogiou Jorge Jesus em várias ocasiões e não deixa de o fazer. Agora em entrevista concedida ao jornal "O Globo", o brasileiro destaca a "cobrança excessiva" do treinador português, que fez história no comando técnico do "Mengão".

"O Jorge Jesus é muito completo, com ele era assim: a equipa jogava em 4x4x2 com o Gabigol e o Bruno Henrique na frente, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro por dentro, saída de três com Arão, os laterais subiam... Eu a dizer isto são três segundos, mas para ele são quatro treinos. [Jesus dizia] Quando a bola vai para o Rafinha, o Filipe fecha para dar sustentação por dentro e o Gerson vai para a frente. "Ah, beleza, o Rafinha foi à linha de fundo. É só isso?' [perguntavam]. Não, quem entra na área? Entram o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gabigol e o Ribeiro vai por dentro. O Filipe Luís e o Pablo Mari vão marcar os atacantes e o Willian Arão vai compensar o Rafinha [explicava Jesus]. Isto tudo numa cobrança excessiva", começou por explicar.

"Se o Rafinha fosse cruzar e eu não estivesse a marcar o ala direito, era uma reprimenda extraordinária! Se o Gerson saísse para pressionar e a última linha não acompanhasse, ele cobrava com vídeo", continuou, antes de admitir que Jesus pode parecer arrogante, mas que "é bom mesmo".

"Ele dava muita atenção aos detalhes e ia falando em todos os treinos, todos os dias. Transmitia-nos que era o melhor treinador do mundo e que inventou o futebol. Era mais ou menos isso. E o jogador gosta de ouvir isto. Diziam que ele era arrogante, até pode ser... Quem não é flamenguista achava isso. Mas quem estava lá pensava 'não é que ele é bom mesmo? Que sabe mesmo?' Talvez tenha sido o treinador mais meticuloso, mais atento aos detalhes e completo que eu tive", concluiu.