Entrevista do brasileiro ex-Benfica e colega de Ronaldo no Al Nassr ao podcast Fora de jogo. Recomenda JJ para a seleção do Brasil

Anderson Talisca, colega de Ronaldo no Al Nassr e ex-jogador do Benfica, abordou a relação com Jorge Jesus e erecomendou o treinador português para a seleção do Brasil, em entrevista ao podcast Fora de jogo.

"Para mim é o melhor treinador português. Não conhecia o Abel, só quando foi para o Brasil. O melhor com quem já trabelhei é o Jorge Jesus. Iria dar muito certo na seleção do Brasil, assim como deu no Flamengo. É muito trabalhador, correto, direto, é vencedor. É paizão. Tem jeito louco de ser e de comunicar com os atletas, o temperamento do velhinho não é brincadeira não. Ele consegue pegar num copo como este e transforma em ouro. Foi o quefez com isso. Mudou os meus hábitos e a minha qualidade em campo. A minha carreira cresceu muito. Ele é psicopata. Chega às 7 da manhã. Vive intensamente. Ia dar muito certo na seleção, assim como vários brasileiros2, comentou.

A troca de palavras entre José Mourinho e Jorge Jesus por Talisca deixou o atacante em posição difícil, revelou: "Essa semana foi muito tensa. Cheguei ao treino e o velho estava anda lá, começas a jogar à bola e agora já toda a gente te conhece. Anda lá... Quem te descobrui fui eu, não foi ele. Com seis meses de Benfica o Chelsea chegou lá e pagou 30 milhões para eu sair."