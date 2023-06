Jorge Jesus terá rejeitado contrato longo na Arábia Saudita

De acordo com o portal Goal, o técnico português não quer permanecer muito tempo na seleção do Médio Oriente, onde lhe espera um contrato que o vai tornar no selecionador mais bem pago do mundo.

Numa altura em que a imprensa brasileira avança que Jorge Jesus deve ser oficializado no comando da Arábia Saudita nos próximos dias, tornando-se no selecionador mais bem pago do mundo, o portal Goal refere que o treinador português apresentou uma exigência de última hora à respetiva Federação.

Apesar de os sauditas pretenderem um contrato válido até ao Mundial'2026, Jesus não terá o desejo de permanecer tanto tempo na seleção do Médio Oriente, pedindo um vínculo máximo entre oito meses a um ano.

Recorde-se que o acordo com o treinador português prevê um vencimento anual de dez milhões de euros, o que o colocaria no top-10 de treinadores mais bem pagos do mundo, ficando à beira do salário de Carlo Ancelotti, que comanda o Real Madrid e encaixa à volta de 11 milhões de euros por época.

Jesus deixou o leme do Fenerbahçe no final da última temporada, após ter conquistado a Taça da Turquia.