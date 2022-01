Jorge Jesus está sem clube depois de abandonar o comando técnico do Benfica

O Atlético Mineiro está a 12 dias de se apresentar na Cidade do Galo para a época que se avizinha e continua sem ter fechado o substituto de Cuca.

Segundo a rádio "Itatiaia", o campeão brasileiro terá reunido com Jorge Jesus na terça-feira, não tendo ainda conseguido arrancar o "sim" do ex-Benfica, que continua a ser o "plano principal" do "Galo".

Ainda de acordo com as mesmas informações, Jorge Jesus terá pedido 10 dias ao Atlético Mineiro para tomar uma decisão.

O Atlético Mineiro, no entanto, já terá perdido um pouco as esperanças em JJ e, diz a "Itatiaia", Carlos Carvalhal será o nome mais forte entre os pelo menos cinco "debaixo de olho" à sucessão de Cuca.

Atualmente ao comando técnico do Braga, e sempre segundo a rádio "Itatiaia", Carvalhal verá com bons olhos a oportunidade se mudar para o Brasil - a reportagem terá apurado que Carvalhal até já teria aceitado o convite -, mas a sua cláusula de rescisão é um problema para o "Galo". Carvalhal estaria a tentar convencer o emblema minhoto a reduzi-la.