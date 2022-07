Jorge Jesus tenta levar o capitão do Fluminense

Nino protege a bola de um jogador do Unión Santa Fé

Central Nino, de 25 anos, no radar do Fenerbahçe

Jorge Jesus tenta dotar o Fenerbahçe de armas para discutir o título na Turquia e entrar na Liga dos Campeões e o defesa central Nino, do Fluminense, já foi sondado, segundo avança O Dia, do Brasil, e o sítio Fotomaç, da Turquia.

Segundo a publicação, Jorge Jesus já tinha dado o nome de Nino ao Benfica na última passagem pela Luz, mas o clube encarnado não avançou para a sua contratação.

Nos bastidores fala-se numa iminente proposta pelo capitão do Flu de quatro ou cinco milhões. Há um ano Nino sagrou-se campeão olímpico como titular na seleção brasileira. Tem contrato com o Fluminense até 2024, embora o clube só detenha 60% do passe (os restantes 40% pertencem ao Criciúma).