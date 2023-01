Jorge Jesus: "Sou responsável pelo que aconteceu hoje. Não culpo ninguém"

Declarações do treinador do Fenerbahçe, no final do encontro com o Galatasaray (0-3)

Reação ao desaire: "Foi um jogo em que cometemos mais erros do que o habitual. Fomos os que criaram mais chances na primeira parte, mas o Galatasaray marcou num ressalto. Começámos a segunda parte bem, mas sofremos o segundo golo e veio a expulsão. As coisas complicaram-se depois disso. O Galatasaray foi a equipa mais calma."

Responsabilidades: "Tinha dito que, perdendo ou ganhando, este jogo não ia definir o campeão. E mantenho essa opinião. O campeão não foi definido hoje. Claro que não aproveitámos a chance de ficar à frente do nosso oponente. Sou responsável pelo que aconteceu hoje. Não culpo ninguém, se houver um culpado, sou eu".

Problema das expulsões: "De acordo com a maior parte das pessoas, éramos a melhor equipa da Liga. Agora, claro, o nosso oponente ultrapassou-nos. As coisas complicaram-se para nós especialmente na segunda metade. Os jogadores estavam nervosos e pior ficou quando ficamos com menos um. É a sexta vez que isto sucede esta época. É o problema mais importante que temos de resolver neste momento. Nunca me tinha acontecido uma situação destas nas outras equipas que comandei."