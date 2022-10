Jorge Jesus sorri na Turquia depois de um jogo louco com nove golos

Fenerbahçe venceu este domingo por 5-4 para o campeonato turco.

O Fenerbahçe venceu este domingo em casa o Fatih Karagümrük, por 5-4, numa partida frenética da Liga turca de futebol, com o golo da vitória da formação treinada pelo português Jorge Jesus a ser marcado aos 90+5 minutos.

O médio criativo luso Miguel Crespo abriu a contagem aos nove minutos, mas os visitantes deram a volta ao marcador com golos de Borini (16) e Kouassi (24), com o avançado equatoriano Enner Valencia a repôr a igualdade aos 28.

Com o resultado fixado em 2-2 ao intervalo, a segunda parte trouxe ainda mais emoção, com Valencia, a bisar de penálti, aos 62, e a voltar a dar vantagem ao Fenerbahçe, mas Borini também fez o segundo da conta pessoal, aos 66, e voltou a igualar o jogo da nona ronda da Superliga turca.

Valencia voltou a faturar, novamente da marca dos onze metros, aos 73, mas o Karagümrük, treinado pelo italiano Andrea Pirlo, voltou a empatar, desta feita, através de Kapacak.

Na reta final do encontro, Jorge Jesus mexeu na equipa e a aposta no avançado belga Michy Batshuayi, aos 88 minutos, foi certeira, já que o avançado deu a vitória ao Fenerbahçe aos 90+5, fixando o resultado final em 5-4.

Com a vitória, o Fenerbahçe está no quarto posto, com 17 pontos, menos um do que o trio da frente (Adana, Besiktas e Konyaspor), mas tem menos um jogo disputado.

Já o adversário de hoje segue num modesto 17.º lugar com apenas seis pontos.