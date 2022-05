Jorge Jesus, selecionador do Brasil? "Isso é irrecusável para qualquer treinador"

Treinador elogiou seleção canarinha e garantiu que "seria um orgulho" um dia assumir o comando do "escrete"

Jorge Jesus falou esta terça-feira ao programa brasileiro Sport TV, no qual admitiu que um convite para treinar a seleção do Brasil seria "irrecusável para qualquer treinador", devido à abundância de qualidade que a canarinha detém.

"Isso é irrecusável para qualquer treinador. Não há dúvida. Não há nenhum treinador no Mundo que possa recusar um convite para treinar a seleção do Brasil. Muito menos eu, seria um orgulho muito grande. Como um marco histórico da minha carreira, treinar e ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do Mundo. E os jogadores brasileiros, volto a dizer, são os melhores do Mundo não só em quantidade, mas também em qualidade", afirmou o antigo treinador do Benfica.

Jesus revelou também que foi alvo de interesse de duas seleções da América do Sul, uma das quais o Chile.