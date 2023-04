Jorge Jesus revela uma condição para continuar a treinar o Fenerbahçe

Declarações do treinador português após o triunfo frente ao Ankaragucu.

O Fenerbahçe bateu em casa o Ankaragucu, por 2-1, chegando à vitória na reta final da partida da 29.ª ronda da Liga turca de futebol, por intermédio do português Miguel Crespo. Jorge Jeseus, depois deste triunfo dramático, voltou a falar sobre o futuro. O treinador português, recorde-se, termina contrato no final da temporada.

"Tomo a decisão sobre o meu futuro no último dia, quando a temporada terminar. Se o nosso presidente ficar, o cenário será um, se não ficar, no próximo ano não estarei aqui", afirmou Jesus.

"É o que penso. Estou aqui de corpo e alma, focado nos interesses do Fenerbahçe. Tenho contrato e tenho um carinho muito especial pelo presidente. Foi ele que me convenceu a vir para a Turquia. Se por qualquer motivo ele sair, então deixarei de ser o treinador do Fenerbahçe", reforçou.

Quanto ao jogo, o avançado gambiano Ali Sowe adiantou os visitantes aos 80, mas o Fenerbahçe não se entregou e conseguiu a cambalhota no marcador já perto do final do encontro com golos do inevitável Enner Valência, aos 86', e do criativo Miguel Crespo, aos 90'+6'.

Com a vitória, o Fenerbahçe segue em segundo com 60 pontos nas 27 jornadas que disputou, menos seis pontos do que o líder Galatasaray que jogou os mesmos 27 jogos, e com mais cinco pontos do que o Besiktas, que também conta com 27 partidas jogadas.