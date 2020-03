Jorge Jesus revela o que mais o preocupava antes de assumir o Flamengo

Treinador português esteve à conversa com Zico, antiga glória do Flamengo e da seleção do Brasil.

Jorge Jesus foi entrevistado no Ninho do Urubu - centro de treinos do Flamengo - por Zico, provavelmente a maior figura da história do clube brasileiro.

O treinador português falou sobre o início da carreira de jogador, inspirada pelo pai, Virgolino, e revelou o que mais o preocupava antes de rumar ao Brasil, para assumir o comando técnico do "Mengão".

"Sobre o futebol, nada me preocupava. O que me preocupava, e era o que eu sabia, era que no Brasil o treinador não ganha três, quatro jogos, e já se vai. Estava convicto no nosso trabalho. Acreditei por conhecer o futebol brasileiro muito bem, por conhecer os jogadores brasileiros. Já trabalhei com 170 brasileiros ao longo do meu trabalho em Portugal. Em Portugal vê-se muito futebol brasileiro. Eu via todos os jogos e não só da primeira divisão, Série B, estaduais... Eu tinha o conhecimento. E isso dava-me a confiança de fazer um trabalho e implantar ideias num clube que já achávamos que tinha matéria prima", referiu Jesus, na entrevista publicada no canal de YouTube de Zico.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

O técnico luso explicou ainda por que motivo abdicou de contar com um empresário:

"Tinha o melhor agente do mundo, Pini Zahavi. Eu saí de um para o outro. Era o Jorge Mendes e passei para o Pini Zahavi, mas agora já não tenho agente. E não vou ter mais. Não quero ter responsabilidades com nenhum agente, quero estar livre e escolher. O agente que me arranja trabalho passa a ser o meu agente. Mas quando se chega a um patamar, já não precisas de ter agente, eles procuram-te. Não precisas de vender o teu peixe. Só o advogado é que tem de ir sempre", rematou.