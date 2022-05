Jorge Jesus revela convites desde que deixou o Benfica: "Não queria trabalhar..."

Declarações do treinador português em entrevista ao programa "Bem, Amigos!", da SporTV.

Jorge Jesus, em entrevista ao programa "Bem, amigos!", falou sobre as várias propostas que teve depois de sair do Benfica, em dezembro de 2021. De recordar que, desde então, o treinador português não voltou a assumir nenhuma equipa.

"Normalmente vou atrás do meu instinto. O facto de ter vindo para o Flamengo [em 2019] foi um pouco do instinto, coração. No momento em que apareceu a oportunidade, quis segurar e concretizar. Saí do Benfica há poucos meses. Quando saí, tive convites para trabalhar em diversas partes do mundo, inclusivamente em Inglaterra, no Everton, da Premier League. Não me animou, porque estou habituado a ganhar títulos e não jogos", começou por dizer.

"Fui convidado a trabalhar em três seleções, duas das quais da América do Sul. Tenho dito: só a partir de maio vou definir o que vou fazer", acrescentou, confirmando depois que uma delas foi o Chile.

Jesus revelou ainda conversas com dois clubes brasileiros. Atlético-MG e Corinthians falaram comigo, mas não chegaram a propostas financeiras. Quando saí do Benfica, não queria trabalhar. Por isso, com todo respeito ao Atlético e Corinthians, duas grandes equipas que ninguém pode rejeitar, só disse que não queria trabalhar. Queria chegar a maio", concluiu.

