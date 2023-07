Jorge Jesus: "Responsabilidade é ganhar todos os títulos. O campeonato vai ser forte"

Treinador português Jorge Jesus voltou ao Al Hilal e concedeu uma entrevista aos meios do clube saudita

Jorge Jesus voltou neste defeso ao Al Hilal, da Arábia Saudita, e promete ganhar tudo.

"O Al Hilal está habituado a ganhar títulos. Eu também me habituei a ganhar, mesmo no Al Hilal conquistei uma Supertaça antes de ir embora. Toda a minha carreira e nos últimos anos foi a ganhar os troféus mais importantes nos clubes onde estive a trabalhar. Tenho uma ambição vencedora. Estou habituado a ganhar títulos. Agora voltou ao Al Hilal também para ganhar tudo o que possa haver para ganhar", afirmou Jorge Jesus em entrevista aos meios do clube.

"Este ano o campeonato saudita vai ser forte, com grandes jogadores, que estão a chegar da Europa e não só. Para ganhar o campeonato tens de ter grandes jogadores e o presidente está empenhado nisso. Vai ser o ano em que o campeonato vai ter maior qualidade. Estão a vir grandes jogadores e melhora a qualidade do futebol. Na Europa já há a estatística que o campeonato saudita vai ser dos mais vistos lá. Vai ser competitivo", concluiu.