Jorge Jesus recorda passado e diz: "Portugal está fora de hipótese"

Treinador português está de regresso a Portugal e assume que agora pretende assumir uma seleção nacional

"Saí três vezes de Portugal, estive na Arábia Saudita, ganhei títulos, estive no Brasil e ganhei títulos... Portugal está fora de hipótese, neste momento", afirmou Jorge Jesus, esta manhã no aeroporto de Lisboa, onde chegou depois de uma temporada na Turquia, ao serviço do Fenerbahçe.

À chegada a Portugal, o treinou assumiu, todavia, que sonha em participar na fase final de um Campeonato do Mundo de seleções. "É uma competição diferente e a única em que nunca estive", disse aos jornalistas. "Nas outras competições já estive. Nunca estive num campeonato do mundo", acrescentou.

Certo é que o nome de Jorge Jesus tem sido associado às seleções da Arábia Saudita - com quem terá um pré-acordo - e do Brasil. Sobre a canarinha, disse: "Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular. Nunca falaram comigo".

O treinador explicou ainda que o "sonho" a que se referiu em declarações, ainda na Turquia, é de treinar num Mundial. "Quando disse um sonho era o facto de ser uma competição diferente, estar num Campeonato do Mundo, porque nunca estive. Já estive em todos os campeonatos do mundo, Champions e Liga Europa. A ideia foi essa. Não foi fácil a minha saída para os adeptos do Fenerbahçe, não os estou a trocar por qualquer coisa, é por uma competição diferenciada", concluiu.

"Foi uma experiência muito boa", disse Jesus, sobre a passagem pelo Fenerbahçe, onde conquistou a Taça da Turquia. "Estive num país fantástico, numa cidade fantástica, Istambul é linda. Saí de um clube que me acarinhou, que me amou".

No aeroporto, Jorge Jesus acabou ainda por ser questionado sobre o turco Kokçu, reforço do Benfica. "Se o conheço? O treinador do Benfica é que tem de conhecê-lo".