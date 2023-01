Samet Akaydin tem toda a carreira feita na Turquia.

O Fenerbahçe, clube turco orientado por Jorge Jesus, anunciou esta quarta-feira a contratação de Samet Akaydin, com um contrato até 2026. Trata-se de um central de 28 anos que alinhava ao serviço do Adana Demirspor.

Akaydin tem toda a carreira feira na Turquia e foi uma vez internacional pela seleção.

"Foi a transferência que o nosso treinador Jorge Jesus mais desejava. Havia outras equipas que queriam Samet, mas ele quis muito assinar pelo nosso clube", afirmou Selahattin Baki, dirigente do Fenerbahçe, em declarações divulgadas no sítio oficial do emblema turco na Internet.

O Fenerbahçe ocupa atualmente o segundo lugar do campeonato, com 35 pontos em 17 jornadas. Tem quatro de desvantagem para o líder Galatasaray.