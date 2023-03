Jorge Jesus: "Toda a gente sabe que o meu contrato termina em maio"

Treinador português comentou esta quarta-feira a divulgação de um áudio no Brasil no qual dava conta da intenção de deixar a Turquia.

Um áudio divulgado no Brasil dava conta que Jorge Jesus não estaria satisfeito com a aventura no Fenerbahçe, abrindo assim a porta a um eventual regresso ao futebol brasileiro, nomeadamente ao Flamengo, a partir de maio.

Esta quarta-feira, o treinador português foi confrontado com o tema, apontado para a duração do contrato com o clube turco. "Isso não tem nada a ver com o jogo, mas vou responder. Toda a gente sabe que eu tenho contrato que termina em maio. Não é novidade, portanto não tenho mais nenhum comentário", afirmou.

Jesus prepara a receção ao Sevilha, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. A equipa espanhola venceu por dois golos sem resposta no primeiro encontro.