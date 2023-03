Jorge Jesus: "Quem não gostava de treinar a seleção do Brasil?"

Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, partiu esta segunda-feira para a Turquia e no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, falou à Sport TV.

Possibilidade de treinar a seleção do Brasil? "Quem não gostava? Há algum treinador no mundo que não gostasse de treinar o Brasil? Ninguém falou comigo. O meu contrato acaba em maio, depois vamos ver o que vai acontecer. Só tomo atitudes quando acabar a época, é assim que faço sempre, não tomo decisões já. Logo se vê se fico na Turquia ou não. Quem não gostava de treinar a seleção do Brasil? Só se estivesse a treinar o Real Madrid ou o Barcelona... Se estou disponível para assumir uma seleção? Poucas, mas pode ser uma hipótese."



Só aceita uma seleção que lute por títulos: "Só aceitaria seleções que pudessem dar títulos, é assim que escolho os meus clubes. Dificilmente treino um clube em que não possa ganhar nada."



Rumores que o ligam ao Flamengo: "Tudo é hipótese na minha carreira, não ponho nada de parte. A Arábia Saudita... Tenho várias coisas para escolher e quando acabar o contrato em maio logo se vê."