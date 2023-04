Jorge Jesus perde no dérbi com Besiktas e atrasa-se na corrida ao título

Fenerbahçe foi derrotado em casa por 2-4.

O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, perdeu este domingo por 2-4 em casa no dérbi de Istambul, frente ao Besiktas, atrasando-se na corrida pelo título turco, em jogo da 27.ª jornada do campeonato.

A equipa do técnico português até foi quem abriu o marcador, aos 41 minutos, por via de uma grande penalidade de Enner Valencia, que haveria de desperdiçar outra, aos 53', já depois de o Besiktas ter ficado reduzido a dez unidades, devido à expulsão por acumulação de cartões amarelos de Welinton.

Ainda assim, as águias negras não demoraram muito para carimbarem a reviravolta no marcador, graças a um bis de Cenk Tosun em quatro minutos (58' e 62'), que se seguiu à entrada em campo do ex-Benfica Gedson Fernandes, lançado aos 55'.

O Besiktas continuou com a mira afinada e até chegou a atingir números de goleada, após golos de Nathan Redmond (75') e do ex-FC Porto Vincent Aboubakar (90+1'), sendo que Irfan Kahveci, no quinto minuto da compensação, reduziu a desvantagem do Fenerbahçe, mas tarde de mais para impedir o desaire.

O Fenerbahçe passou a somar 54 pontos na vice-liderança do campeonato turco, atrasando-se na corrida ao primeiro lugar, ocupado pelo Galatasaray com mais nove pontos (63), ainda que tenha um jogo a menos. Já o Besiktas segue na terceira posição, com 52 pontos.