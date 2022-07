Jorge Jesus: "Os jogadores ucranianos sentem-se fortes emocionalmente"

O Fenerbahçe defronta esta quarta-feira o Dínamo de Kiev no acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões

O Fenerbahçe de Jorge Jesus inicia esta quarta-feira a temporada oficialmente com a visita ao campo do Dínamo de Kiev, nas pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões. O vencedor, recorde-se, vai defrontar o Sturm Graz.

Na conferência de antevisão, Jorge Jesus elogiou o rival e em particular o seu técnico, Mircea Lucescu: "É um adversário experiente. Joguei contra eles no ano passado e conheço-os bem. Têm na equipa 70 ou 80 por cento da seleção da Ucrânia. Trabalhamos juntos há quatro ou cinco semanas e o nosso rival há quatro ou cinco anos. Todos sabemos o que aconteceu na Ucrânia, espero que amanhã seja apenas desporto. Respeitamos e partilhamos a dor. Os jogadores ucranianos sentem-se fortes emocionalmente. E Lucescu não é apenas um treinador experiente, ele tem muito conhecimento do futebol. Tem experiência na Champions, como eu."

A finalizar, Jesus mostrou-se otimista: "Vejo as equipas ao mesmo nível. Há um equilíbrio de poder. Vamos mostrar a nossa determinação e podemos surpreende-los se estivermos bem organizados taticamente."