Jorge Jesus, o auge da carreira e o que levou a deixar o Flamengo: "Caso contrário..."

Declarações de Jorge Jesus ao ao programa "Bem, Amigos!", da SporTV brasileira.

Em entrevista ao programa "Bem, Amigos!", da SporTV, Jorge Jesus voltou a falar sobre a sua passagem pelo Flamengo e o que o levou a deixar o clube brasileiro, em julho de 2020. O treinador português garante que o "Mengão" foi "o auge da carreira" e que se não fosse a covid-19, "nunca teria saído".

"O Flamengo foi o auge da minha carreira. Apesar de treinar a maior equipa em Portugal, com dez títulos no Benfica, a minha passagem pelo Flamengo, para mim, é histórica, não só nos títulos, mas pela relação que tive com os jogadores. Eu nunca tive jogadores que diziam que me amavam. E [no Flamengo] diziam que me amavam", começou por dizer, antes falar sobre a saída.

"Foi no momento da pandemia. Eu ainda fui a Portugal, tive férias, voltei e a pandemia continuava. Era tudo desconhecido, ninguém sabia o que era a covid-19. Fiquei sozinho em casa e o meu motorista, que era do Flamengo, ia comprar a comida e deixava à porta. Parecia que era um leproso. Não podíamos ter contacto. E isso foi durante muitos dias, comecei a pensar nos meus filhos. O principal problema foi esse, caso contrário nunca teria saído do Flamengo", concluiu.