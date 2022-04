"Jorge Jesus no Flamengo? Que tenha um bom carnaval, nós temos treinador"

Sem clube desde que deixou o Benfica, Jorge Jesus vai sendo apontado a alguns destinos e o Flamengo volta a estar entre os rumores numa altura em que o treinador estará a caminho do Rio de Janeiro para o carnaval.

Jorge Jesus vai passar uns dias no Brasil para assistir ao carnaval do Rio de Janeiro, noticiou a imprensa daquele país, e já começaram a circular rumores acerca de um possível regresso do treinador ao Flamengo. Nesse sentido, Marcos Braz, vice-presidente do Mengão, esclareceu que o clube carioca tem treinador e afastou a possibilidade do regresso de JJ.

"Estamos a lidar com a maior naturalidade do mundo. Quando nós [Flamengo] fomos lá [a Portugal], arranjámos confusão. Ele [Jorge Jesus] está a vir para cá... Que o Jorge tenha um bom carnaval. Não tenho nenhum problema. O Flamengo tem treinador", começou por dizer numa conferência de imprensa.

"Eu nunca conversei com o Paulo Sousa sobre esse assunto. Pouquíssimas vezes. O Jorge é adulto, sabe o que está a fazer. Não vou meter-me nisso. O Paulo tem total apoio", acrescentou o dirigente.