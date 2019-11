"Jorge Jesus no Flamengo é a cereja no topo do bolo", diz Deco

Deco defendeu que JJ era a peça que faltava para o sucesso do Mengão.

Deco elogiou o trabalho que Jorge Jesus está a realizar no Flamengo e defendeu que o treinador era a peça que faltava para o sucesso da gestão do clube brasileiro.

"Está a fazer um trabalho espetacular e é a cereja no topo do bolo do trabalho que o Flamengo tem feito nos últimos anos. O Jorge Jesus sempre foi um grande treinador, mas talvez tenha tido poucas oportunidades de o provar nos clubes grandes. Achei sempre que a sua maior dificuldade seria como ele se iria adaptar ao futebol no Brasil e ao jogador brasileiro", afirmou.

Para o ex-futebolista e agora empresário de jogadores, o técnico português, de 65 anos, está igualmente a beneficiar do trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo emblema carioca.

"O sucesso também tem a ver com a gestão do Flamengo dos últimos cinco anos. Há muita disputa política nos grandes clubes brasileiros e não é fácil manter o equilíbrio. No entanto, o Flamengo criou condições para ter sucesso e só faltava juntar um treinador de alto nível", referiu Deco, em alusão a Jorge Jesus.

Em declarações prestadas no âmbito do WebSummit, onde foi um dos oradores da conferência tecnológica, o ex-futebolista de origem brasileira, de 42 anos, não fechou também as portas da seleção canarinha ao veterano treinador português, embora tenha reconhecido o valor do atual selecionador, Tite.

"[Jorge Jesus na seleção brasileira?] Não sei, acredito que o Brasil tem agora um grande treinador e um treinador de quem eu gosto muito, o Tite. Já houve treinadores brasileiros noutras seleções", comentou Deco, relativizando as vozes que já apontam Jorge Jesus como uma hipótese para liderar a seleção cinco vezes campeã do mundo de futebol, face à campanha no Flamengo, que lidera o campeonato e está na final da Taça Libertadores.