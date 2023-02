"Jorge Jesus na Seleção do Brasil seria respeitado pela Imprensa e pelos atletas"

Vladimir Bianchini, da "ESPN Brasil", comenta, a O JOGO, a hipótese do português assumir o escrete

Jorge Jesus é um dos nomes em cima da mesa para assumir o comando da seleção brasileira, cargo em aberto após o Mundial, com a saída de Tite. Vladimir Bianchini, da "ESPN Brasil", defende que o treinador português tem dois pontos a seu favor: o conhecimento vasto do futebol brasileiro, depois de ter estado dois anos no Flamengo; e um estilo de jogo agradável à vista, como aconteceu na equipa do Rio de Janeiro, entre outras por onde passou.

"Seria uma experiência interessante, pois não temos muitos treinadores brasileiros atualmente com nível para assumir a seleção. Jorge Jesus tem muito conhecimento sobre os jogadores brasileiros e tem um estilo de jogo que os torcedores iriam gostar de ver em campo. Acredito que, por todo sucesso que teve no Flamengo, ele seria bastante respeitado pela imprensa e atletas", afirmou o jornalista a O JOGO.