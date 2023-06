Jorge Jesus jantou com goleador do rival e adeptos do Fenerbahçe ficaram furiosos

Treinador português jantou com Bafetimbi Gomis

O Fenerbahçe perdeu no último fim de semana com o Galatasaray, por 3-0, e no dia seguinte ao jogo Jorge Jesus foi apanhado num jantar com Bafetimbi Gomis, atacante do rival.

A imagem do jantar no Restaurante Salvatore, em Istambul, tornou-se viral na Turquia e os adeptos do Fenerbahçe, equipa orientada por JJ, não gostaram.

Gomis cumpre a sua segunda etapa no Galatasaray, mas já foi treinado por Jorge Jesus, no Al Hilal. O atacante até chegou a dizer que o técnico português era como um pai para ele.