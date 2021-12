Jorge Jesus já teve primeiro contacto com Atlético Mineiro e hoje há nova reunião

Segundo o GloboEsporte, Jorge Jesus e o Atlético Mineiro tiveram uma primeira conversa ontem e hoje há nova reunião, já com os dirigentes mais importantes do Galo.

O primeiro contacto oficial entre Jorge Jesus e o Atlético Mineiro aconteceu na noite de quarta-feira, por videochamada, e as duas partes tiveram oportunidade para se conhecerem melhor e apresentarem o que pretendem. E para a tarde desta quinta-feira (noite em Portugal), segundo o GloboEsporte, há nova reunião agendada, agora com a presença dos mais importantes dirigentes do clube brasileiro.

De acordo com a publicação, os empresários e conselheiros Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, com altos cargos na direção do Galo, vão estar presentes na conversa.

Rodrigo Caetano, diretor de futebol, foi quem representou o Galo na reunião de ontem.